Reclamecampagne op radio en tv moet meer toeristen naar Gorinchem lokken: ‘Goed voor ondernemers’

De Van Rossems trappen hun nieuwe serie zaterdag af in Gorinchem

Zet maar in je agenda: zaterdag om 20.40 uur wandelen de Van Rossems op NPO 2 door Gorinchem. Maarten, Vincent en Sis beginnen in de Arkelstad hun nieuwe serie Hier zijn de Van Rossems. In de eerste promo voor hun programma heeft de historische stoombrandspuit een hoofdrol.

11 april