Regio Rivierenland: dit zijn de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in jouw gemeente

De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in de regio Rivierenland zijn binnen. Bekijk de uitslag van jouw gemeente op de kaart hierboven. Meer lezen over de uitslag? Scrol dan naar beneden en klik op de link bij jouw gemeente.

Altena

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Altena is binnen: het bleef tot de laatste vier stembureaus spannend, maar het CDA is met 8 zetels de grootste partij in de gemeenteraad. Lees hier meer.

Gorinchem

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem is binnen: Stadsbelang Gorinchem is de grootste partij geworden. Een tweede lokale partij, Democraten Gorinchem, staat op plaats twee. Lees hier meer.

Hardinxveld-Giessendam

De uitslag van Hardinxveld-Giessendam kwam als eerste van de avond binnen. De verkiezingsstrijd in Hardinxveld-Giessendam is uitgemond in een heuse thriller. Met slechts zestien stemmen verschil - volgens de voorlopige uitslag - zijn T@B en SGP als de winnaars uit de bus gekomen. Lees hier meer.

Molenlanden

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Molenlanden is binnen: Doe Mee! Molenlanden is de grote winnaar geworden. De partij van lijsttrekker Joke van de Graaf steeg van 7 naar 8 zetels en is daarmee veruit de grootste partij in de gemeente. Lees hier meer.

Vijfheerenlanden

De uitslag in Vijfheerenlanden is bekend: VHL Lokaal heeft er met overmacht de gemeenteraadsverkiezingen gewonnen. De partij haalde bijna een kwart van de stemmen binnen, 5183 in totaal. Zij worden gevolgd door CDA en SGP. Lees hier meer.

West Betuwe

De uitslag in West Betuwe: Rutger van Stappershoef, wethouder en lijsttrekker voor Dorpsbelangen, is euforisch over de verkiezingsuitslag in West Betuwe. Zijn partij was al nipt de grootste, maar ziet het zeteltal nu verdubbelen van vijf naar tien en zet alle andere partijen op grote afstand. Lees hier meer.

Vreugde bij Doe Mee! Molenlanden viert feest - verkiezingsavond Molenlanden

