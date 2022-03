Reuzenstripboek en speurtocht beantwoorden alle vragen over de versterking van de dijk langs de Waal

Nieuwe Da­men-schip Farra Lark maakt dankzij Ierse eigenaar tussenstop op grootste maritieme beurs

De Farra Lark, een schip gebouwd door het Gorcumse Damen Shipyards, is in juni te bekijken op de grootste maritieme beurs van Europa in het Britse Southampton. Eigenaar Farra Marine in Dublin laat zijn nieuwste aanwinst daar een tussenstop maken.

24 maart