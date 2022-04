Rijkswaterstaat vervangt wegwijzers en daarom gaat de A27 tussen Hooipolder en Gorinchem dicht

UPDATE Lachgas­ver­ko­pers mishandeld en beroofd in Hardinx­veld: ‘Zijn van alle kanten te grazen genomen’

Twee mannen uit Gorinchem zijn zondagochtend in alle vroegte door meerdere mensen mishandeld op een parkeerplaats in Hardinxveld-Giessendam. Een verdachte is al aangehouden, maar de politie zoekt nog naar de rest van de groep. Een bewoner kreeg de verwonde mannen aan zijn voordeur. ,,Hun gezichten zaten vol bloed. Ze hadden hun schoenen ook niet meer aan.’’

17 april