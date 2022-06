Riveer vaart weer volgens midzomerdienstregeling

In de ochtendspits gaat het veer Gorinchem-Sleeuwijk één keer per uur. In de middag geldt dit op het traject Gorinchem-Woudrichem. Gedurende de midzomerdienstregeling gaat het veer Gorinchem-Woudrichem ’s ochtends tot 09.15 uur elk half uur. In de middag is dat vanaf 14.30 uur van toepassing op de route Gorinchem-Sleeuwijk.