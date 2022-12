Rob gaat vier keer naar Bruce Springsteen: ‘In Londen, Barcelona, Werchter en Amsterdam sta ik vooraan’

Grote stroomsto­ring en advies NCTV om noodpakket aan te schaffen doen vraag rijzen: waar haal je zo’n ding?

Neem een noodpakket in huis waarmee je je na een ramp zeker drie dagen kunt redden zonder stroom en water. Dat advies van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding in combinatie met de grote stroomstoring in de hele regio afgelopen week doet de vraag rijzen: waar koop je nou zo’n pakket in de regio Gorinchem?

5 december