Rode Kruis Bloesemtocht ziet geen perspectief meer en stopt: ‘Een slap aftreksel is voor niemand leuk’

SteDoCo opgelucht na doorbreken van negatieve reeks: ‘Heel lekker dat de punten hier blijven’

Met een 2-1 overwinning op de amateurs van Volendam doorbrak SteDoCo zaterdag de negatieve reeks van drie opeenvolgende nederlagen. De basis voor de zege werd in een kort tijdsbestek voor rust gelegd toen de ploeg van trainer Rick Adjei twee keer toesloeg. In de slotfase was het even alarmfase één, terwijl er op de counter tal van mogelijkheden slecht uitgespeeld werden.

20 november