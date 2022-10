Rokers krijgen geen eigen café, want Gorinchem weigert medewerking: ‘Het mag niet van de wet’

Voorzitter stichting Tabak Mag wil rookcafé openen: ‘Hier kunnen rokers elkaar in alle rust ontmoeten’

De Gorcumse Tanja van der Ploeg, voorzitter van de landelijke stichting Belangengroepering Tabak Mag, wil een club beginnen waar leden een sigaret of een sigaar kunnen opsteken. ,,Roken in de horeca is inmiddels wettelijk verboden. Vuurwapenbezit ook, maar in ons land zijn wel schietverenigingen waar je zo'n wapen mag afvuren. Als tabaksgebruikers willen we ook een eigen plek.’’

24 september