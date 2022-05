Rokersclub Tabak Mag krijgt geen vergunning voor eigen rookcafé: ‘Dit is je reinste discriminatie’

Youri de Jong heeft geen last van vergelij­kin­gen met broer Frenkie: ‘Ik ben gewoon lekker mezelf’

Youri de Jong (20) treedt bij Arkel in de voetsporen van zijn vader John, die maar liefst 780 wedstrijden in de hoofdmacht speelde. Daarnaast is hij ‘het broertje van Frenkie’, al ziet niemand in Arkel dat zo. ,,We lijken qua speelstijl wel op elkaar en tegenstanders roepen wel eens iets, maar daar kan ik meestal wel om lachen.’’

26 mei