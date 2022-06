Roparun Team Gorinchem brengt 10.000 euro binnen

Roparun Team Gorinchem heeft 10.000 euro opgehaald dankzij bijdragen van familie, vrienden en het bedrijfsleven. Dinsdagmiddag bracht het team het bedrag over de finish van de Roparun op de Coolsingel in Rotterdam.

De start van de estafetteloop was op Vliegbasis Twente. De route liep via Nijmegen naar het zuiden, langs grote steden in Brabant en via Ossendrecht weer naar het noorden richting Rotterdam.

Quote Zaterdag­mid­dag heeft een groep zes uur lang in de regen gelopen en gefietst. Dat is echt afzien Niels den Ottelander

De animo onderweg was indrukkend, vertelt teamcaptain Niels den Ottelander van het zogenoemde Team71, dat dit jaar voor het eerst aan de start van de Roparun verscheen. ,,Op veel plekken komt de Roparun normaal gesproken nooit langs, maar langs de route moedigden mensen ons continu aan, dag en nacht. Dat was echt bijzonder.”

Pittige editie

De enorme regenbuien maakten 2022 tot een pittige editie. ,,Het weer was dit weekend de grootste uitdaging. Zaterdagmiddag heeft een groep zes uur lang in de regen gelopen en gefietst. Dat is echt afzien.”

Ook kampten sommige teamleden met blessures, maar volgens Den Ottelander had dat geen invloed op de positieve sfeer. ,,We hadden een goede masseur in het team, zodat iedereen de finish kon bereiken. Door die omstandigheden ben ik extra trots op het resultaat.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.