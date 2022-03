Ruim 150 kilo vuurwerk ontdekt in woning

Een frisse wind in de gemeente­raad, dat is waar jonge kandidaten voor gaan: ‘Gaat ook over jouw toekomst’

Ze mogen dan wel verschillende politieke partijen vertegenwoordigen, één ding hebben deze jonge kandidaat-raadsleden uit Vijfheerenlanden gemeen. Met hun leeftijd halen ze het gemiddelde van de kieslijst behoorlijk naar beneden. En dat is maar goed ook. ,,Er worden nu keuzes gemaakt voor over twintig jaar. Dat is ónze toekomst.”

14 maart