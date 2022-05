Ruim 1800 Gorcumers krijgen extra geld voor gas en elektriciteit

Huisartsen in West stellen patiënten­stop in: ‘Groeiend gebrek aan praktijk­ruim­te in heel Gorinchem’

Huisartsen in Gorinchem-West hebben een patiëntenstop ingesteld. Ze kunnen de groeiende stroom aan patiënten niet meer aan, vooral door het gebrek aan goede praktijkruimte. ,,Ook bij hun collega’s elders in de stad stroomt het water inmiddels over de schoenen’’, zegt huisarts Albert-Jan Schulte.

