Ruim vijfhonderd cruiseschepen meren deze zomer aan in Gorinchem en dat is een record

Topdrukte bij de VVV: ‘Maarten, Sis en Vincent gaven het laatste zetje voor ons bezoek aan Gorinchem’

Het is topdrukte bij de VVV op de Groenmarkt in Gorinchem. Toeristen steken er hun licht op, geïnspireerd door Maarten, Sis en Vincent van Rossem. Die bezochten de vestingstad voor de eerste aflevering van het achtste seizoen van ‘Hier zijn de Van Rossems’. ,,We hadden al plannen voor een bezoek, maar die uitzending gaf het definitieve zetje.’’

21 april