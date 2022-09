Schemermarkt in Gorinchem in teken van shoppen, theater en muziek

De muziek van zijn idool sleepte ‘Elvisdomi­nee’ Fred door moeilijke tijden: ‘Toen kwam het echt binnen’

Hij is het hoofd van de geestelijk verzorging bij de marine, dominee, grondlegger van de ‘Top2000-kerkdiensten’, maar bovenal is Fred Omvlee (56) al 45 jaar groot fan van rock-’n’-roll legende Elvis Presley. Die muziek staat op 25 september, tijdens een ‘Elvisdienst’ in Lexmond, centraal.

15 september