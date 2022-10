Schieten met een musket en vechten als een ridder op Slot Loevestein in de herfstvakantie

Het riddertoernooi is op beide dagen van 10.00 tot 17.00 uur. Er is een identiek ochtend- en middagprogramma, om de drukte op beide dagen te spreiden.

Rondom het slot waant de bezoeker zich in de middeleeuwen bij de riddertenten, de touwslager, de smidse en de kruidenvrouw. Op het toernooiveld zijn demonstraties van riddergevechten, waarbij te paard gestreden wordt in een steekspel. De ridders proberen elkaar met een lans van het paard te stoten.

Voor kinderen van 4 tot en met 10 jaar is er een ridderschool, waar ze leren vechten met een (houten) zwaard en mee kunnen marcheren naar het toernooiveld.

Schieten met musket

Van 15 tot en met 30 oktober viert Loevestein herfstvakantie en zijn er extra activiteiten, vooral voor kinderen. Zo kunnen ze leren schieten met een musket of buskruit tot ontploffing brengen in de Kruittoren.

Kaarten zijn online of aan de toegangspoort te koop. Het is mogelijk een combiticket te kopen voor toegang en de overtocht over de rivier met Riveer. Vanuit Woudrichem vaart het voetveer op beide dagen.