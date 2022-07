Schietincident in Leerdam, daders voortvluchtig

Een ambulance was snel ter plaatse, net als de politie in kogelwerende vesten. Een deel van de drukke Fonteinstraat in het winkelgebied is na het incident afgezet. Volgens de politie maakten de twee daders, die er na het incident vandoor gingen op een scooter, gebruik van een vuurwapen. Of er sprake is van een beroving of overval, kan de politie nog niet zeggen.