Schokkende vondst: Pas geboren lammetjes dood gedumpt langs A15

Eenmaal thuis belde ze prompt de dierenambulance, de politie en Rijkswaterstaat. Die kwamen al snel op de plek van het onheils. Roland van Goch van de Dierenambulance Zuid-Holland Zuid is wel wat gewend, maar hij wist ook niet wat hij zag: ,,Ze lagen half in de berm, half in het water. Ze zijn daar echt gedumpt.’’ De oudste lammetjes waren een paar dagen oud, schat hij in, de jongste nog geen dag: ,,Daar zat het huidsmeer nog op. Er zaten zelfs nog navelstrengen aan.’’



In overleg met de politie heeft hij de dode lammetjes weggehaald: ,,Je wilt niet dat kinderen dit zien, laat staan dat kinderen ze er aan gaan zitten. Er lag nog ijs op het water, dus dat zou nog gevaarlijk kunnen worden ook.’’



Van Goch heeft geen flauw benul van de motieven achter de dumping: ,,Een boer zal het niet geweest zijn. Als hij de kadavers naar de destructeur brengt, betaalt hij achttien euro per stuk. Als hij op zo’n dump betrapt wordt is de boete veel hoger. Maar een schaap werpt per keer zo’n twee lammetjes, dus de diertjes moeten van meerdere ooien afkomstig zijn. Zo veel hebben de meeste mensen er niet in hun achtertuin staan. Je kunt alleen maar speculeren.’’