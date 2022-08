Schoolbus stopt bij zo’n 100 kinderen maandag niet voor de deur, want ze zijn niet aangemeld

Eindelijk, ook een diploma voor het speciaal onderwijs: ‘Eigenwaar­de, daar gaat het om’

OSS/UDEN/VEGHEL - Demi, Nienke, Eva, Teun, Max en Tom. Ze ondertekenen deze week allemaal hun felbegeerde schooldiploma. Net als duizenden andere scholieren, dus dat is toch eigenlijk niets bijzonders? Toch wel, want het is voor het eerst dat schoolverlaters van het voortgezet speciaal onderwijs (vso) een diploma krijgen.

