Schrijvers Jan van Mersbergen en Özcan Akyol te gast op Boekenbal van Altena

Vijf schrijvers nemen die avond aanwezigen mee in hun literaire werken. Dit doen ze in het Arsenaal en de rooms-katholieke kerk in het dorp. De avond start met schrijver Van Mersbergen, die zijn laatste roman ‘Een Goede Moeder’ bespreekt. Daarna volgen op die plek columnist-schrijver Özcan Akyol, en schrijfster Rosita Steenbeek. Zij woont in Rome en bundelde haar belevenissen in het boek ‘Leven in Rome’.