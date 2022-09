Seks na cafébezoek ‘geen verkrachting’, man wordt vrijgesproken

RECHTSZAAK Verkrach­ting of vrijwilli­ge seks tijdens slaappar­tij na stapavond? ‘Je bent levende nachtmer­rie’

Ze waren al eerder met elkaar naar bed geweest, maar was de seks tussen een Gorcumse vrouw en de 46-jarige J. van S. die laatste keer vrijwillig? Of was er sprake van verkrachting, waarvan zij aangifte deed? ,,Er zijn duidelijk grenzen overschreden’’, meent het Openbaar Ministerie.

