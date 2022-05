Seniorenplatform Altena vreest voor gebrek aan hulp in zomer: ‘Vorig jaar ging het helemaal mis’

Seniorenplatform Altena vreest dat veel ouderen tijdens de komende zomervakantie tussen wal en schip raken. Zo is de huisartsenpraktijk in Wijk en Aalburg wekenlang gesloten en zullen senioren niet voldoende huishoudelijke hulp krijgen. ,,Door dit nu vroeg te signaleren, hopen we de problemen van vorig jaar voor te zijn”, zegt voorzitter Ad de Graaf.

Hij heeft daarom namens het platform een brief naar het college van burgemeester en wethouders van Altena gestuurd. ,,Net als vorig jaar is ons ter ore gekomen dat het voor sommige huisartsenpraktijken in de gemeente lastig is om hun praktijk in de vakantieperiode adequaat te bemensen. Dat kan leiden tot verminderde dienstverlening aan de patiënten”, schrijft hij.

Als voorbeeld noemt hij een huisarts in Wijk en Aalburg die deze zomer drie weken achtereen gesloten is. ,,Vooral oudere inwoners bellen sowieso niet zo snel een dokter, laat staan een huisarts die ze niet kennen. Ze bellen niet of stellen uit. En als ze dan bellen, krijgen ze soms te horen dat ze over een paar weken maar moeten terugbellen. Of alleen kunnen bellen als iets echt geen uitstel kan hebben. Maar inwoners kunnen niet altijd zelf inschatten of een gezondheidsklacht wel of niet acuut is.”

Gevaarlijke consequenties

Het seniorenplatform is in 2018 opgericht, vlak voor de gemeentelijke herindeling en is een fusie van de ouderenorganisaties KBO, PCOB, FNV Ouderen, De Gouden Jaren, De Zalmtrek en De Jeugd van Vroeger. De vereniging, die gezamenlijk de belangen behartigt van ouderen, vreest dat de naderende zomer in een aantal gevallen tot groot ongemak voor een aantal oudere inwoners leidt en vraagt zich af in hoeverre dit zelfs gevaarlijke consequenties kan hebben. Volgens De Graaf is dat vorige zomer namelijk al gebeurd: ,,In Sleeuwijk is toen een patiënt niet goed geholpen. Die heeft daar gezondheidsschade opgelopen die nog steeds voortduurt. Dat moet voorkomen worden.” De voorzitter van het platform wil omwille van de privacy niet vertellen om wat voor gezondheidsschade het gaat.

Quote Als inwoners bijvoor­beeld standaard drie uur per week hulp krijgen, wordt er nu maar een uur per week geboden Ad de Graaf

In de brief aan het college spreekt Seniorenplatform Altena ook zijn zorgen uit over huishoudelijke hulp tijdens de zomermaanden. Volgens De Graaf zijn in de gemeente enkele honderden inwoners daarvan afhankelijk. ,,Ons bereiken signalen dat als er vervanging geregeld is men soms veel minder uren dan normaal krijgt. Als inwoners bijvoorbeeld standaard drie uur per week hulp krijgen, wordt er nu maar een uur per week geboden. In die tijd kun je alleen het toilet laten poetsen en de badkamer laten schoonmaken. Dat is natuurlijk veel te weinig. Bovendien zijn er waarschijnlijk veel bewoners die voor het eerst huishoudelijke ondersteuning krijgen, en zijn zij niet allemaal ervan op de hoogte dat ze in geval van nood vervanging kunnen aanvragen.”

Misgegaan

De Graaf zegt met zijn brief met klem aandacht te vragen ‘voor deze groep senioren die hulp hard nodig hebben’. ,,Vorig jaar is dat ook helemaal misgegaan. Dat heeft toen ook veel rumoer veroorzaakt binnen de muren van het gemeentehuis.”

Het platform ziet graag dat de gemeente met de huisartsen om de tafel gaat en de problematiek rond de bezetting tijdens de zomer onder de aandacht brengt. ,,De dienstverlening aan de inwoners moet ook in de vakantietijd zo optimaal mogelijk gewaarborgd zijn.”

Een gemeentewoordvoerster laat weten dat wethouder Shah Sheikkariem bekend is met de situatie. ,,Hij heeft geregeld overleg met alle huisartsen in Altena. In juni vindt er weer een overleg plaats en zal hij de bemensing van de huisartsenpraktijken tijdens de zomerperiode agenderen.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.