SGP mogelijk ten koste van CDA in coalitie Molenlanden, Doe Mee! wil ook VVD erbij

Een coalitie van Doe Mee!, SGP en VVD ligt in Molenlanden het meest voor de hand. Die conclusie trekt informateur Willem Gradisen na verschillende gesprekken met alle partijen in Molenlanden. Dat betekent dat de SGP ten koste van het CDA in de coalitie komt en waarschijnlijk net als Doe Mee! twee wethouders mag leveren.

Doe Mee! won vorige maand glorieus de gemeenteraadsverkiezingen. De partij wás al de grootste, maar wist het aantal zetels te verhogen. Ook de SGP trok meer kiezers dan bij de vorige verkiezingen en groeide in zetelaantal van vijf naar zes. Het CDA verloor er juist eentje en kwam uit op vijf. Ook de VVD verloor een zetel.

De afgelopen weken zijn er verschillende gesprekken gevoerd. Voor de hand lag al dat Doe Mee! daarin de voortrekkersrol op zich zou nemen. Die partij, zo bleek uit de gespreksverslagen die vandaag openbaar zijn gemaakt, ziet een coalitie met de SGP best zitten. Hoewel beide partijen voldoende zetels hebben voor een meerderheid, wilden ze toch met een derde partij in zee gaan.

Niet wenselijk

Een voortzetting van de huidige coalitie is niet wenselijk, omdat zowel het CDA als VVD een zetel verloor. Toch wil Doe Mee! graag met de VVD verder. De SGP wilde liever een tweede confessionele partij erbij, zoals het CDA of ChristenUnie. Dat is voor Doe Mee! echter onbespreekbaar.

Formeren zal wellicht nog een pittige klus worden, omdat Doe Mee! en SGP heel verschillend denken over bijvoorbeeld de zondagsrust en het vloekverbod. Eerder al liet de SGP weten deze immateriële zaken het liefst buiten het coalitieakkoord te houden en eventuele discussies over nieuw beleid hierover over te laten aan de gemeenteraad.

Verruiming

Doe Mee! wil echter toch het een en ander vastleggen in zo’n coalitieakkoord, waarvan het de bedoeling is dat de ‘regeringspartijen’ zich daar de komende vier jaar aan houden. Doe Mee! wil op kleine onderdelen een verruiming bespreken, zoals maatwerk per kern voor zondagopening van winkels, maar zegt geen blokkade op te werpen over het ambtsgebed en vloekverbod. De SGP heeft in de gesprekken aangegeven niet te willen tornen aan eerder gemaakte afspraken. De winkels in De Graanbuurt in Giessenburg mochten vorig jaar al enkele keren op zondag open.

De gemeenteraad van Molenlanden bespreekt het advies van de informateur vanavond in een debat in het gemeentehuis in Hoornaar. Dat begint om 18.00 uur.

