SGP ziet na onderzoek geen behoefte koopzondag West Betuwe: ‘We moeten zuinig zijn op de zondag’

Na de verkiezingen wordt het ongetwijfeld weer een twistpunt bij de coalitievorming. Mogen winkels in West Betuwe voortaan wel op zondag hun deuren openen? De SGP voelt zich in haar ‘nee’ gesterkt door de uitkomsten van een recent onderzoek.

In Rivierenland zijn in de gemeenten Neder-Betuwe en West Betuwe zondagopenstellingen van winkels niet toegestaan. In Neder-Betuwe is dat geen punt van discussie, in West Betuwe wel. Bij de vorige coalitievorming was dan ook afgesproken dat de kwestie na de komende verkiezingen weer zal worden besproken.

Quote Laten we het onze winkeliers: de slager, de bakker, de groenteman, de speciaal­zaak enzovoorts niet nog moeilijker maken SGP fractievoorzitter Lourens van Bruchem

Zoals beloofd is er een onderzoek gehouden onder inwoners en ondernemers. Een krappe meerderheid van de inwoners en ongeveer de helft van de ondernemers zou, zo bleek uit het onderzoek, wel voelen voor openstelling op (sommige) zondagen.

Zondagsrust

Maar de SGP legt de uitkomst anders uit. Fractievoorzitter Lourens van Bruchem: ,,De SGP is nooit een voorstander geweest van het verruimen van de openingstijden zodat het mogelijk wordt om ook op zondag de winkels te openen. De zondag is voor ons een dag van rust en ontmoeting. Een dag die we van God hebben ontvangen. Hier moeten we erg zuinig op zijn.’’

Lage respons

Maar naast dit principiële bezwaar valt het de SGP op dat de respons op de enquête laag is. Van Bruchem: ,,De SGP is van mening dat onze inwoners en winkeliers het onderwerp helemaal niet zo belangrijk vinden dan dat veel partijen ons willen doen geloven. Ongeveer 75 procent van de ondervraagden heeft de enquête niet ingevuld. Tussen de regels door lezen we dat een groep inwoners wel veel wil, maar ook dat het eventueel winkelen op zondag toch in een grote stad wordt gedaan. Laten we het onze winkeliers: de slager, de bakker, de groenteman, de speciaalzaak enzovoorts niet nog moeilijker maken.’’ Als het aan de SGP ligt blijven alle winkels in West Betuwe op zondagen dus ook na de verkiezingen gesloten.

