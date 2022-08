Sint zoekt boot in Hardinxveld-Giessendam

Het lijkt nog ver weg, maar in Hardinxveld-Giessendam zijn ze al druk bezig met de intocht van Sint-Nicolaas in november. Sterker: de organisatie zit met de handen in het haar. Ze is op zoek naar een nieuwe boot voor de goedheiligman.

Op haar Facebookpagina schrijft ze: ,,De nieuwe exploitant van de Waterbus heeft namelijk laten weten ons niet meer te kunnen helpen om Sinterklaas en zijn pieten aan wal te zetten in Boven-Hardinxveld. Tot nu toe is de zoektocht naar een nieuwe boot nog niet gelukt.” Om die reden is een oproep geplaatst op de sociale mediakanalen van ‘Sinterklaas Hardinxveld-Giessendam.

Wat er nodig is: een boot waarmee Sinterklaas en het liefst minimaal 10 tot 15 pieten in Boven-Hardinxveld voet aan wal kunnen zetten. ,,Het belangrijkst is dat het – zoals altijd – een feestelijke intocht wordt en dat we het bekende liedje ‘Zie ginds komt de stoomboot’ op 19 november weer uit volle borst meezingen.”

Gevraagd wordt om een privébericht te sturen via Facebook of het bericht te delen. Dat laatste is inmiddels een kleine honderd keer gebeurd.

De aankomst van Sinterklaas in Hardinxveld-Giessendam is altijd een week later dan de landelijke intocht.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.