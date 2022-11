Sinterklaas bezoekt Theater Peeriscoop in Gorinchem

VVD stelt weer vragen over Campus Almkerk: ‘Ook een bedrijf dat experimen­teert moet zich aan regels houden’

De VVD-fractie stelt opnieuw schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Altena over de Campus in Almkerk. In het verleden heeft de VVD al meerdere keren kritische vragen gesteld over ontwikkelingen bij het innovatiecentrum voor landbouw en duurzaamheid.

26 november