Slachtoffers schetsen in hoger beroep gruwelijk beeld van ‘Bijbelse’ zorgboerderijen, therapeut (79) ontkent

Als Aaldert van E. door het Hof van Justitie loopt, trekt hij een rolkoffertje mee. Wit haar. Keurig jasje. Leesbril. In de trolley zitten 2600 A4’tjes. Twaalf uur per dag heeft hij geschreven, zegt hij. Tot hij pijn kreeg in zijn arm. Het is begin november 2020. De raadsheren van het Gerechtshof in Den Haag luisteren in stilte. Van E. rommelt in zijn bagage. ,,Dit is een heel ingewikkelde zaak. Die je wetenschappelijk moet benaderen. Ik heb schema’s gemaakt.”