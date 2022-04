Slagboom bij Merwedebrug kapotgereden en dat is de derde keer in amper een jaar tijd

VIDEO Rijkswater­staat doet Werkendam­se trucker Tonnie een stukje Merwede­brug cadeau: ‘Die brug is mijn passie’

Ze houdt het verkeer op en ze heeft regelmatig kuren, maar in de ogen van trucker Tonnie Smits uit Werkendam kan ze geen kwaad doen. De Merwedebrug in de A27 is zijn passie. Nu heeft hij zelfs een klein stukje ijzer van haar brugklep in handen. Een cadeautje van Rijkswaterstaat.

14 augustus