Sleeuwijk-trainer Antoine van Pelt: ‘Dit wordt een zeer onrustig seizoen. Alle dertien clubs gaan ergens voor’

Hankse keurslager in finale voor het lekkerste balletje van 2022: ‘De gehaktbal is een allemans­vriend’

Keurslagerij Ron de Kwant uit Hank is genomineerd in de verkiezing van de Lekkerste Bal Gehakt van 2022. Dit jaar hoopt hij de verkiezing een keer te winnen. ,,Maar de concurrentie is moordend.”

20 september