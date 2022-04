Sleeuwijkers vragen Gorcumse raad om gesprek: ‘Onze vragen bleven op speciale info-avond onbeantwoord’

Gillen van plezier in een zweefmolen, het kan op het Foodtruck­Fes­ti­val in Gorinchem

Wauw! Dat is nog best even spannend, een ritje in een heuse zweefmolen. Het is de blikvanger van het FoodtruckFestival Hoppaaa! op het evenemententerrein Buiten de Waterpoort in Gorinchem. Dit is vandaag - zaterdag 16 april - tot 20.00 uur te bezoeken.

16 april