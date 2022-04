Sleeuwijkse woningen staan te dicht op zoekgebied voor windmolens wanneer Deense regels gaan gelden

Bram van der Wal en Ferry Verheij zoeken vele fietsverha­len voor hun nieuwste polderboek

Fietsen en fietsers in alle soorten en maten. Dat is het thema van het derde boek dat de Noordelose fotograaf Ferry Verheij en de Meerkerkse schrijver Bram van der Wal samen gaan maken. De opvolger van 100Waard en Polderberichten is de afsluiter in het drieluik dat de twee over hun geliefde regio publiceren.

31 maart