Slot Loevestein onder water? ‘Wolken of golven, het is je eigen interpretatie’

Iedereen kent die wel; die vlakverdeling van de Nederlandse kunstenaar Maurits Cornelis Escher waarin vissen en vogels in elkaar overlopen. Óf je ziet een zwerm vogels, óf je ziet een school vissen. Het is maar hoe je ertegenaan kijkt. Datzelfde doet zich voor bij kunstproject Waterlicht bij Slot Loevestein. Zien we wolken boven ons hoofd? Of begeven we ons ónder water en zien we boven ons de golven?