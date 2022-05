Sluitstuk Glasroute feestelijk geopend: ‘Plan kostte 2 miljoen; kreeg 2 ton van gemeente, de rest werd gedoneerd’

Een glazen ode aan de gastarbei­ders van Leerdam: ‘Zonder hen was Leerdam nooit zoals het nu is’

De vader van Kemal Koyuncu (43) was één van de ruim twaalfhonderd gastarbeiders die in de jaren 60 hun thuisland verruilden voor Leerdam. In de Glasfabriek leverden ze jarenlang noeste arbeid. Een verhaal wat in de vergetelheid lijkt te raken. Daar brengt een monument verandering in.

12 mei