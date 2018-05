Smullen van vis en nog meer streekproducten in vesting Woudrichem

Zwembad Werkendam puilt uit door het prachtweer

10:00 Nog nooit was het zo druk op een zondag in het zwembad Werkina in Werkendam, constateerde medewerkster Annelies Visser gisteren content. Net als bij andere zwembaden was het door het fantastische weer - de temperaturen liepen op tot wel 26 graden - een drukte van belang. Iedereen zocht naar verkoeling bij die hoge temperaturen.