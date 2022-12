Spar in Andel gaat bijna 4(!) maanden dicht voor flinke verbouwing

Fotograaf Gaby legt uitvaarten vast, maar niet meer dan tien per jaar: ‘Gevaar bestaat dat je afstompt’

Foto’s associëren we vaak met mooie momenten, zoals een gezellige vakantiekiek, trouwerij of feestje en niet zozeer met afscheid of de dood. Toch kiezen steeds meer mensen ervoor ook een uitvaart te laten vastleggen in een fotoalbum. Gaby Ermstrang uit Woudrichem is al een tijdje afscheidsfotografe. ,,Confronterend? Ja, heel erg. Maar heel dankbaar om te doen.”

