Speurtocht met politiehelikopter naar mogelijk neergestorte paraglider

Volgens Omroep Gelderland kwamen er zaterdagavond twee meldingen binnen over een paraglider die tollend neerstortte. Bij paragliden hangt de vlieger aan een enorme parachute met het doel zo lang mogelijk in de lucht te blijven. De zoekactie vindt plaats in Heukelum, in de Betuwe. De regionale omroep meldt dat er net voor middernacht twee rode ballen in de lucht te zien waren.