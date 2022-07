Sprookjesachtig Lingehavenconcert is na drie jaar terug en dít is het programma

Kinderen naar Hugo de Groot

Op zaterdag 17 september is er speciaal voor het oudere publiek een middagprogramma met Nederlandse én echte Gorcumse evergreens door harmonie De Bazuin, Hanneke Engels en Tommy Netten. Ook is er ‘s middags onder meer een optreden van het Libero strijkorkest.

Cabaretier Bert Visscher

Gorcumer Izak Boom is twee dagen lang de gastheer van het evenement. Hij is de presentator in dit intieme, sprookjesachtige decor, in het historische hart van Gorinchem. Meer informatie over het programma is te vinden op www.lingehavenconcert.nl.