Staatssecretaris van Defensie in gesprek met select groepje inwoners van Herwijnen over radartoren

Staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie komt maandag 27 juni naar Herwijnen om met inwoners in gesprek te gaan over de omstreden radartoren. Volgens stichting Niet nog een radar wil de bewindsman slechts goede sier maken. ,,Dit is puur voor de bühne.”

Het kabinet besliste begin deze maand dat de nieuwe defensieradar, die het Nederlandse luchtruim moet bewaken tegen vijandig vliegverkeer, toch in Herwijnen komt. Tegen de SMART L is al jaren veel protest. Niet alleen omwonenden en de gemeente West Betuwe, maar ook een meerderheid in de Tweede Kamer wil de radar daar niet hebben. Met name omdat er gevaar voor de volksgezondheid dreigt vanwege straling. In het dorp is bovendien al een KNMI-radar.

Stichting Niet nog een radar is nog altijd furieus over het besluit, omdat de argumentatie in haar ogen niet klopt en ze fouten heeft ontdekt in de rapporten op basis waarvan het kabinet besloot dat de radar in Herwijnen toch de beste optie is en er geen gevaar bestaat voor de volksgezondheid.

Niet openbaar

Na de zomer wil Defensie informatiebijeenkomsten beleggen om met groepen inwoners in gesprek te gaan. Volgens woordvoerster Renske Piet van het ministerie wil de staatssecretaris echter al eerder een keertje naar Herwijnen komen. ,,Vooral om zijn oor te luisteren te leggen en om te horen welke vragen er leven”, stelt zij.

Ze legt uit dat de bijeenkomst van maandagavond in dorpshuis De Poort niet openbaar is. ,,We hebben een aantal mensen persoonlijk per brief uitgenodigd. Van zo’n vijftien mensen hebben we de toezegging gekregen dat ze komen.” Volgens de woordvoerster heeft ze ook een bevestiging gekregen dat Ruben van der Horst en Edwin Rijkse van Niet nog een radar komen.

Dat staat echter allerminst vast. ,,Het ministerie heeft er anderhalf jaar over gedaan om al deze rapporten op te stellen en in de tussentijd hoorden we maar niets’’, zegt Rijkse. ,,Afgesproken was bovendien dat de documenten voor publicatie met ons zouden worden gedeeld. Dat is niet gebeurd. We moesten de conclusies uit de media vernemen. En plotsklaps komt de staatssecretaris om met ons te praten. Dat had hij veel eerder moeten doen.”

Na het zomerreces

De stichting heeft bovendien meer tijd nodig om alle documenten te bestuderen. Rijkse: ,,We willen ons goed kunnen verdiepen in de materie. Dat lukt ons eigenlijk niet voor maandag. Daarom willen we pas na het zomerreces het gesprek met de staatssecretaris aan.”

De stichting zegt sterk de indruk te hebben dat de staatssecretaris alleen maar zijn gezicht hier wil laten zien, omdat er volgende week donderdag een debat in de Tweede Kamer staat gepland. ,,Hij wil slechts goede sier maken door de Kamerleden voor te houden dat ze al met de inwoners in gesprek zijn geweest. Dit is puur voor de bühne.”

Dreiging in Oekraïne

Rijkse hoopt dat de Tweede Kamer voor het debat volgende week haar huiswerk heeft gedaan en de staatssecretaris scherp zal bevragen. Het ministerie stelt dat het luchtruim nu onvoldoende kan worden bewaakt met de bestaande radarstations. ‘Dat is een onaanvaardbaar risico, en met de dreiging in Oekraïne is dat alleen maar erger geworden', schreef het ministerie aan bewoners. Rijkse zegt niet te snappen waarom het kabinet urgentie als troef gebruikt om Herwijnen aan te wijzen. ,,Terwijl het dus 46 maanden duurt voordat de radar hier daadwerkelijk staat. Welke urgentie? Dit stinkt aan alle kanten", zegt Rijkse, die de komende tijd samen met Van der Horst nog meer documenten wil bestuderen die zij via zogenoemde WOB-verzoeken in handen hebben gekregen.

Defensie laat weten dat er geen geen datum bekend is voor de grote inwonersbijeenkomst.

