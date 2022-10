Staatssecretaris van Defensie in Herwijnen, maar woede bij inwoners blijft: ‘Wat een schijnvertoning’

Inwoners van Herwijnen hebben geen goed woord over voor het optreden van staatssecretaris Christophe van der Maat van Defensie, die maandagavond naar het dorp was gekomen om met bewoners in gesprek te gaan over de radartoren. Hij werd uitgemaakt voor leugenaar en hem werd verweten lak te hebben aan de volksgezondheid.

Van der Maat trapte de avond af met een toespraak, waarin hij vertelde waarom het kabinet ervoor had gekozen de militaire radartoren in Herwijnen te willen plaatsen. Daarbij sprak hij ook over de moties, die door de Tweede Kamer waren aangenomen en waarin het kabinet werd opgedragen een andere locatie te vinden voor de radartoren, die in de ogen van de inwoners niet alleen te veel herrie gaat produceren, maar vanwege de straling die zal vrijkomen ook nog eens gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Maar volgens Van der Maat ís er geen geschiktere locatie dan Herwijnen en blijft de straling binnen de perken.

Quote Ik heb de staatsse­cre­ta­ris niet één keer iets horen zeggen over de gezondheid van mij en die van mijn kinderen Patrick Muilwijk

Onderzoek naar straling is volgens de inwoners echter nooit voldoende gedaan. Bovendien zijn de stralingsnormen elders in Europa een stuk strenger dan waar het kabinet mee rekent. Maar het gesprek daarover aangaan, wilde Van der Maat niet, tot grote frustratie van inwoners. ,,Ik heb de staatssecretaris niet één keer iets horen zeggen over de gezondheid van mij en die van mijn kinderen. Wat een schijnvertoning", zei Patrick Muilwijk na afloop. ,,Die radar moet er blijkbaar komen en ze willen als die er staat de straling jaarlijks controleren. Dat is raar.”

Vertrouwen brokkelt af

Ook Eerste Kamerlid Rik Janssen (SP) was naar de bewonersavond gekomen. Mede namens de fracties van onder meer CDA, GroenLinks, de Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, SGP en Forum voor Democratie stuurde hij Van der Maat onlangs een kritische brief met vragen. Maar de Eerste Kamer moet nog even geduld hebben; de staatssecretaris heeft meer tijd nodig om alle vragen te beantwoorden. ,,En vanavond kan hij ook geen antwoorden geven. Dit soort bijeenkomsten maakt dat het vertrouwen in de overheid afbrokkelt", zei Janssen, die zegt door te gaan met vragen stellen totdat hij de juiste antwoorden heeft. ,,Want zelfs als ik er zakelijk naar kijk, klopt dit gewoon niet.”

Ondertussen gaat Van der Maat door met de plannen, of inwoners en gemeente West Betuwe nu willen of niet. Dat is mogelijk met een zogenoemde Rijkscoördinatieregeling; een middel van de overheid om een besluit te kunnen nemen in het landsbelang, ook al wil een gemeente niet meewerken. Een kraam van Defensie, die in dorpshuis De Poort was ingericht, moest dat nog eens duidelijk maken.

Quote Deze avond was waardeloos Ruben van der Horst

Plan B

Met Stichting Niet nóg een radar in Herwijnen leek Van der Maat niet in gesprek te willen. ,,Wij gaan dit winnen", beet Ruben van der Horst de staatssecretaris toe. ,,Waar is je plan B?” De toon was daarmee gezet. Een toon, waarvan Van der Maat niet was gediend. ,,Je bent alleen maar aan het zenden, maar blijkbaar wil je mijn antwoorden niet horen.”

De stichting had meerdere keren om een plenaire bijeenkomst gevraagd, zodat alle vragen in de zaal kon worden gesteld en dat de antwoorden voor iedereen hoorbaar waren. Maar dat wilde Defensie niet. Ook dat zette kwaad bloed bij de inwoners en bij de stichting: ,,Een soort verdeel en heerstactiek. Absoluut niet transparant", aldus Van der Horst. Er was dan ook maar één conclusie mogelijk: ,,Deze avond was waardeloos.”

Van de ruim 150 aanwezige inwoners ging er daarom al een flink deel voortijdig en gefrustreerd naar huis. ,,Nog nooit zo'n grote leugenaar gezien", was het oordeel van een bezoeker die met grote passen het dorpshuis verliet.

