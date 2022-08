SteDoCo-smaakmaker Salhi toont complete scala tegen Rijnvogels: ‘Ik vind het mooi leuke dingen te laten zien’

Veel interesse voor infomarkt over windturbi­nes op Avelingen: ‘Het is geen gelopen race’

Aan interesse geen gebrek. Tientallen belangstellenden stapten donderdagmiddag klokslag 15.00 uur over de drempel bij de informatiemarkt over de mogelijke bouw van windturbines in Gorinchem. Team Avelingen presenteert daar zijn tussentijdse onderzoeksresultaten. ,,Het is geen gelopen race!’’

26 augustus