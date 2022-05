Stichting FestiWal wil ook nieuwe, enthousiaste initiatieven een kans geven

Met een lampje zoeken naar ict-specialis­ten in Gorinchem en omgeving

In Gorinchem en omgeving zijn amper nog mensen beschikbaar voor ict-banen, terwijl er wel 200 vacatures in de regio openstaan. Het UWV noemt de arbeidsmarkt voor ict’ers daarom ‘zeer krap’. En het probleem zal groter worden, zo is de overtuiging van werkgevers.

19 mei