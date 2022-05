Stichting Frontrunners wil nieuwbouw voor 8 miljoen: ‘een volwaardig congrescentrum voor 1250 mensen’

,,We streven naar nieuwbouw, dus dan moet De Rietpluim zoals die er nu staat verdwijnen. Het gebouw is ook in slechte staat. We zijn momenteel in gesprek met de gemeente, de plannen zoals die er liggen zijn conceptplannen. We zijn nog zoekende. We denken aan twee gebouwen, waaronder een volwaardig congrescentrum voor 1250 mensen dat los staat van een tweede gebouw voor de bijbelschool, het kantoor, distributiecentrum en de video-ruimtes. Een echt professioneel congrescentrum kost gewoon behoorlijk veel geld, ook wat betreft de inrichting.”