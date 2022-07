Stichting telt 127 verschillende soorten nachtvlinders tijdens telling op Fort Giessen

UPDATE Politieon­der­zoek: ruzie om drugs aanleiding voor explosie­ven bij woningen

Een ruzie over drugs in de onderwereld is hoogstwaarschijnlijk de aanleiding voor twee explosies afgelopen weekeinde in Hoef en Haag en Tienhoven. De recherche heeft haar handen vol aan het uitdijende onderzoek, dat inmiddels al geleid heeft tot vier woningsluitingen.

14:42