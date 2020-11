Stille tocht voor Maryana (14), burgemeester: ‘Diep geraakt dat ze zich zó onveilig voelde in ons dorp’

In Boven-Hardinxveld lopen familieleden, vrienden en klasgenootjes van de overleden Maryana Flameling vrijdagavond een stille tocht. In het hele dorp stonden tientallen Hardinxvelders met een lichtje in hun voortuin of op de stoep, om hun 14-jarige dorpsgenote een laatste eer te bewijzen.

Scholiere Maryana Flameling (14) uit Boven-Hardinxveld maakte op 14 november een einde aan haar leven. Volgens haar ouders zag ze geen andere uitweg meer uit vreselijke pesterijen door dorpsgenoten, die al jaren voortduurden. De stille tocht is daarom niet alleen een eerbetoon aan hun lieve, eigenzinnige dochter, maar ook bedoeld als statement tegen pesten.

Ed Flameling, haar vader, neemt vooraf het woord. ,,Stop met pesten, nu. Ze is dood gepest. Ze kon hier uiteindelijk niet meer tegen.” Hij vervolgt: ,,Er zijn mensen die anders zijn. Die niet zijn als de grote grijze eenheid. We kregen deze week reacties van mensen die gepest zijn. Zelfs een vrouw van 73, die nu nog last heeft van wat haar is aangedaan. Stop pesten nu!”

Volledig scherm Tientallen vrienden, familieleden en bekenden lopen de stille tocht mee. © Jeffrey Groeneweg/Qphoto

Vlak voor de tocht spreekt ook burgemeester Dirk Heijkoop van Hardinxveld-Giessendam iedereen toe. ,,Onbegrepen, niet geaccepteerd, afgewezen. Niet door de mensen om haar heen, niet door de mensen die van haar houden. Maar wel door anderen, die een oordeel hadden zonder haar te kennen.”

Volledig scherm Burgemeester Dirk Heijkoop sprak vlak voor de start van de stille tocht. © Janneke Boluijt

Meisjes leuker

Maryana had haar eigen stijl en was ook open over het feit dat ze biseksueel was. Heijkoop: ,,Beeld je eens in hoe het zou zijn als jij degene bent die wordt gepest. Dat jij degene bent die wordt uitgescholden, omdat je niet dat ene merk draagt. Of omdat de ander je kapsel niet leuk vindt. Of omdat de ander niet begrijpt dat je meisjes leuker vindt of omgekeerd.”

Heijkoop is diep geraakt, zegt hij. ,,Dat deze jonge meid zich zó onveilig en ongelukkig voelde in ons dorp.” Hij wil ook ouders en opvoeder aanspreken. ,,Welke waarden hebben we en welke normen vinden we daarbij horen? Bent u, ben ik, mij voldoende bewust van onze invloed op het denken en doen van onze kinderen? Spreken we daarover met elkaar aan tafel?”



Volledig scherm De regenboogvlag is veelvuldig aanwezig. © Janneke Boluijt

Instagram

Vrienden, familieleden en klasgenootjes van Maryana lopen de stille tocht. Ook COC Rotterdam is er, de belangenorganisatie voor de LHBT+-gemeenschap. Langs de route staan tientallen mensen met lichtjes. De stoet voert ook langs plekken waar Maryana soms niet langs durfde. Omdat ze opgewacht werd.

Bij een speeltuintje in de Sint Bernhardstraat is vrijdag een tegel met een lieveheersbeestje neergelegd door de gemeente. Een buurman heeft er pontificaal een regenboogvlag opgehangen. Er branden kaarsjes. Er staan mensen. Het is stil als de stoet door de straat loopt.

Dan leidt de tocht langs Maryana's huis. Haar slaapkamer is verlicht. Voor het raam hangt de regenboogvlag. Een laatste statement. Buren vegen hun tranen weg. In stilte klampen ze hun lichtje vast. ‘Loving my bi-life', citeert haar goede vriend Edward Pol later, na afloop. ,,Het motto van haar Instagram én op haar slaapkamerraam. Lef", roemt hij zijn geliefde ‘zusje'. Op datzelfde Instagram-account werd ze uitgescholden door mensen met een anoniem account.

‘Spread the love’

Pol vervolgt: ,,Zij zag in dat mensen meetelden om wie ze zijn. Ook al zag ze zichzelf niet langer zo.” Hij nodigt Hardinxveld uit om eens een roze maandag of een Gay Pride te bezoeken. ,,Spread the love.” Ook schooldirecteur Wim Langens van het Fortes Lyceum besluit: ,,Ga met liefde in je hart naar huis.”

Volledig scherm Stille tocht voor Maryana in Hardinxveld. © Jeffrey Groeneweg/Qphoto

Volledig scherm De route van de stille tocht, die vrijdag om 19.30 begint. © Screenshot

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Praten over zelfmoord kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis). Mensen met suïcidale gedachten én hun naasten kunnen hier 24/7 gebruik van maken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.