Streekdagen Land van Heusden & Altena ‘wordt weer een mooi spektakel’

De liefhebbers hebben er twee jaar naar uitgekeken; de Streekdagen komen er aan, op vrijdag 2 en zaterdag 3 september in Meeuwen. Truckpulling, tractorpulling, historische motoren, dierendemonstraties en kinderspelen, het totale programma is rond. Nu maar duimen voor goed weer, aldus mede-organisator Berrie Kant.

De eerste Streekdagen waren in de jaren 60. Helaas kon het in 2020 en 2021 geen doorgang vinden. Maar nu pakt de organisatie weer goed uit.

Het evenemententerrein is te vinden ter hoogte van de Dorpsstraat 2 in Meeuwen. Het terrein gaat op vrijdag om 18.00 uur open, om 19.00 uur beginnen de activiteiten. Zaterdag is het terrein vanaf 09.00 uur geopend.

Op vrijdag worden ongeveer 5000 bezoekers verwacht, op zaterdag kwamen er in 2019 ruim 4000. ,,Het weer is een hele belangrijke factor. In 2019 was het een beetje somber, zeker op vrijdag. Nu maar hopen dat we dit jaar in het eerste weekend van september nog wat zon overhouden”, zegt PR-man Berrie Kant van de Stichting Landbouwactiviteiten Land van Heusden en Altena.

Op de website streekdagen.nl is het complete programma te vinden. Alle onderdelen van eerdere edities doen weer mee. Truckpulling, tractorpulling, historische motoren/tractoren, kraanmachinisten behendigheidswedstrijd, de dieren, kinderspelen, braderie en een artiest die op vrijdagavond in de feesttent zorgt voor feestelijke muziek.

Berrie Kant: ,,Het gaat weer een mooi spektakel worden. Voor alle leeftijden. Aan het programma hebben we niet zo veel veranderd, dat hoeft ook niet. Iedereen is gewoon blij dat we weer kunnen en mogen.”

Op de website van de Streekdagen kunnen nu al online tickets besteld worden. streekdagen.nl/tickets

