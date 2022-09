Supermarktklanten sparen historische plaatjes: ‘De mooiste zijn die waar mensen op staan’

Foto's Geschiede­nis van Gorinchem in 153 plaatjes: ‘We hebben bewust gezocht naar leuke weetjes’

Het was moeilijk kiezen en het kostte dan ook maanden werk. Paul Mulders en Barry van Baalen van de Historische Vereniging Oud-Gorcum stelden op verzoek van Plus-eigenaar Elbert van den Doel een verzamelalbum samen. De illustraties - 153 in totaal - krijgen zijn klanten cadeau bij hun boodschappen. ,,Voor ons als historische vereniging is het een mooie manier om te laten zien hoe bijzonder Gorinchem is’’, zegt Mulders.

