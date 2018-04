Tankwagen vol met melk gekanteld op A15: chauffeur bevrijd

Column Narrendag, April Fools Day, April Vis, dag van de dommerik of simpelweg 1 april

12:34 In Duitsland heet het Narrendag, in de VS noemen ze het April Fools’ Day, de Fransen hebben het over April Vis en in Rusland heet het de Dag van de Dommerik. In Nederland houden we het gewoon op ‘1 april’. Een dag waarop je anderen via een practical joke, een hoax of een (flauwe) grap goedmoedig in de maling neemt.