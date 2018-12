‘Tegenbod’ van 75 koeien op Arkelnaar Frenkie de Jong

SPORT Volleybal­trai­ner De Ruyter stopt bij WIK, maar zit nog vol ambities

13:42 Michiel de Ruyter is aan de laatste maanden begonnen van zijn trainersactiviteiten bij de mannenselectie van WIK. De 57-jarige, door de wol geverfde volleybaloefenmeester is echter nog lang niet klaar en zou zelfs in de voetballerij actief willen zijn.