The Voice-winnaar Dennis kreeg oude kantoorbaan weer aangeboden: ‘Maar ik kies voor mijn droom’

Een klein studiootje op het industrieterrein Papland in Gorinchem, was het afgelopen jaar het ‘kantoor’ van Dennis van Aarssen. De winnaar van televisieprogramma The Voice of Holland maakte er livestreams, zong er nummers in 'op afstand’ met andere artiesten en brainstormde er op los met zijn geluidsman Martin van Tricht. Als hij niet thuis - dat is inmiddels De Bilt - in zijn ‘hok’ aan het schrijven of zingen was, dan zat hij daar, kansen uit te denken, nieuwe nummers te maken. Omdat het contrast haast niet groter kan zijn, met zijn succesjaar 2019, leggen we hem zijn eigen quotes voor, van een jaar geleden.