Tien dode zwanen aangetroffen in Oud-Alblas: ‘Dit is het einde nog niet’

Gerrit de Boom van de Dierenambulance Vianen en Omstreken is ontsteld dit gruwelijke tafereel opnieuw te zien: enkele weken geleden werden er ook al drie dode zwanen gevonden in Oud-Alblas en zes in Lexmond. Hij is er zeker van dat in elk geval een groot deel van de zwanen op brute wijze is omgebracht. ,,Eén van de beesten had een flinke schotwond, een aantal andere zwanen had een gebroken nek en bij sommige was de borst uit het lijf getrokken. Bij een paar was niets te zien. Die kunnen ook tegen de hoogspanningsmasten gevlogen zijn”, meent hij.