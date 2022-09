Tijdelijk thuis voor dakloze gezinnen met kinderen geopend: ‘Eindelijk is het zover’

‘Eindelijk is het zover.’ Met die woorden kondigde woningcorporatie Poort6 de officiële opening van de regionale gezinsopvang aan. Ze is eigenaar van het pand aan de Keizerstraat. Poort6 is niet de enige die die verzuchting slaakt, want ook het Leger des Heils en de gemeente Gorinchem zijn blij dat de opvang eindelijk klaar is. De coronapandemie zorgde voor een flinke vertraging. De opvang kan onderdak bieden aan in totaal zeven gezinnen die er maximaal een halfjaar zullen wonen.